Polícia Militar apreende drogas e recupera moto furtada em Guabiruba

Polícia Militar/Divulgação

A Polícia Militar apreendeu drogas e recuperou uma motocicleta furtada durante patrulhamento pela rua São Pedro, em Guabiruba, na noite desta sexta-feira, 16. A ocorrência foi registrada por volta das 21h.

Durante o patrulhamento, a equipe avistou dois homens, de 26 e 31 anos, que, ao perceberem a presença policial, fugiram com a motocicleta. Durante a tentativa de fuga, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu na via. Em seguida, os dois tentaram fugir a pé em direção a uma área de mata, mas foram abordados pelos policiais.

No momento da fuga, o passageiro deixou cair um objeto, que foi identificado como um tablete de maconha com aproximadamente 1kg. Ele informou que a droga seria para uso pessoal.

Um dos envolvidos relatou ainda que havia mais entorpecentes em sua residência, e a equipe se deslocou até o local. Ao chegar, os policiais encontraram um terceiro homem, de 26 anos, que estava sentado em frente à casa e relatou que já havia efetuado o pagamento e aguardava a entrega da droga.

No interior da residência, foram encontradas duas balanças de precisão e uma porção de cocaína.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.