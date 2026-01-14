Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de homicídio em praça de Brusque

Investigado, Thiago de França, 36 anos, possui mandado de prisão em aberto | Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil de Brusque solicita o apoio da população para a localização de suspeito de homicídio ocorrido no dia 21 de dezembro de 2025, na praça Barão de Schneeburg, no Centro da cidade. A vítima foi Anderson Maia, de 33 anos.

O investigado, Thiago de França, 36 anos, possui mandado de prisão em aberto e encontra-se em situação de rua, mas não há informações claras de seu paradeiro

A Polícia Civil reforça que qualquer informação que auxilie na identificação do paradeiro do investigado poderá ser repassada de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp (47) 3251-8298.

Relembre o crime

Anderson Maia, homem em situação de rua que foi assassinado na praça Barão de Schneeburg, vivia em Brusque há um mês. Antes, ele estava em Itajaí, mas o pai mora em Mafra, no Norte de SC, cidade em que foi sepultado. Ele dormia quando foi esfaqueado.

Anderson tinha 33 anos | Foto: Mariana Cognacco/Especial

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social de Brusque, anteriormente, ele chegou a ser abordado e negou retornar à cidade do pai e passou pelo Albergue.

Anderson frequentava o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e estava prestes a iniciar tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

O homem teria se envolvido em uma discussão na manhã do dia do crime. No período da tarde, foi esfaqueado por ele enquanto dormia na praça Barão de Schneeburg.

“Ele era bem conhecido aqui na praça. Sempre andava com um ursinho de pelúcia preso no peito”, disse uma moradora que estava no local.