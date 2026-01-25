Foto: Reprodução

Um policial militar que estava de folga impediu uma tentativa de homicídio na tarde de sábado, 24, em um posto de combustível localizado na rodovia Leonardo Martendal, no bairro Vila Nova, em Luiz Alves.

A ocorrência foi registrada por uma câmera de segurança por volta das 17h45 e terminou sem feridos.

Segundo informações apuradas no local, a situação teve início após uma confusão envolvendo um jogo de futebol no bairro Rio do Peixe.

Após o desentendimento, um homem, que conduzia um veículo Celta branco, teria tentado matar outra pessoa ao efetuar disparos de arma de fogo em via pública, em um ponto com grande circulação de pessoas.

O policial, que presenciou a ação, interveio de forma imediata para cessar a ameaça. Ele reagiu com disparos em legítima defesa de terceiros que estavam no posto de combustível no momento da tentativa de homicídio.

Após a intervenção, o suspeito fugiu em sentido não informado. Apesar da gravidade da ocorrência e da presença de várias pessoas no estabelecimento, ninguém ficou ferido, incluindo o autor dos disparos.

A Polícia Militar realizou os procedimentos no local e segue em buscas para identificar e localizar o suspeito.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Assista ao vídeo