Mulher dá à luz dentro de carro na BR-101, em Joinville

PRF/Divulgação

Uma mulher deu à luz dentro de um carro da família na tarde de segunda-feira, 12, na BR-101 em Joinville. O marido pediu ajuda à PRF ao perceber que não chegaria a tempo no hospital. A situação inesperada colocou à prova as habilidades de uma agente da PRF, formada em enfermagem e farmácia.

Os policiais realizavam fiscalização por volta das 17h35 quando o veículo da família parou repentinamente próximo a eles. Ao perceber que não haveria tempo para a escolta até a maternidade, a PRF Ana Caldas iniciou os procedimentos para o parto, no banco traseiro do automóvel.

Yasmin veio ao mundo minutos depois, saudável e pesando 3,8 kg. Em seguida, chegaram médicos socorristas da concessionária Arteris, que assumiram os demais cuidados com a mãe e a bebê. A criança, quarta filha de Crislaine, foi levada à maternidade Darcy Vargas.

O pai, Leandro, agradeceu às equipes da PRF e concessionária pelo apoio e agilidade no atendimento. Apesar dos momentos tensos, mãe e filha passam bem.