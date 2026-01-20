Caso de polícia: Porsche apreendida em Balneário Camboriú some de pátio após fraude em retirada; entenda

Foto: PMRv/Divulgação

A retirada de uma Porsche apreendida pela Guarda Municipal de Balneário Camboriú virou caso de polícia.

O proprietário do veículo foi buscar o carro, avaliado em mais de R$ 1 milhão, e recebeu uma notícia com surpresa: a Porsche já havia sido retirada do pátio.

Posteriormente, foi descoberto que a pessoa que retirou o veículo fraudou o documento que permitia a remoção.

O dono ficou irritado com a situação e fez críticas à Prefeitura de Balneário Camboriú, em vídeo que circulou nas redes sociais. Ele registrou um boletim de ocorrência.

O carro havia sido retirado de circulação em novembro do ano passado, devido a débitos de licenciamento. No dia 9 de janeiro, após regularização, foi liberado mediante apresentação de procuração pública.

Porsche encontrada em Florianópolis

O carro foi localizado e recuperado na tarde desta segunda-feira, 19, na região norte de Florianópolis.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

O veículo foi identificado por meio de câmeras de monitoramento na SC-402, por volta das 17h30, no trevo de acesso a Jurerê Internacional.

A abordagem ocorreu às 18h30, realizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) do estado e pelo 21º Batalhão de Polícia Militar de Florianópolis.

Siga O Município no Google Discover Não perca nenhum acontecimento relevante na região Seguir

De acordo com as informações repassadas pelas forças de segurança, o condutor abordado é natural de Porto Alegre (RS), possui diversas passagens policiais.

Não é a mesma pessoa que retirou o veículo do pátio de Balneário Camboriú.

PMRv recupera Porsche | Foto: PMRv/Divulgação

Prefeitura nega responsabilidade sobre sumiço de Porsche

A Prefeitura de Balneário Camboriú negou responsabilidade.

“A autarquia [de trânsito] ressalta que não possui responsabilidade sobre a relação entre o proprietário do veículo e o portador da procuração. A suposta fraude no documento, registrada pelo proprietário em boletim de ocorrência, é de competência da Polícia Civil, que investiga o caso”, escreveu, em nota.