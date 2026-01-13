Reprodução

A porta de uma lixeira de alumínio foi furtadas em Guabiruba na última sexta-feira, 9. Vídeos do furto e o boletim de ocorrência foram enviados ao jornal O Município.

Segundo o proprietário do estabelecimento comercial vítima do furto, o caso aconteceu na rua Augusto Puhler, transversal das ruas Alsácia e Lorena, no São Pedro.

Nas imagens, é possível ver um homem vestindo bermuda e moletom carregando o objeto por volta das 23h45.

De acordo com o relato, ao menos três estabelecimentos foram alvo do furto.

Confira o vídeo: