Prejuízo milionário: Polícia Civil de Brusque conclui inquérito sobre fraudes em seguro veicular

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil de Brusque concluiu nesta sexta-feira, 9, o inquérito policial que apurou um sofisticado esquema de estelionato, receptação qualificada e lavagem de dinheiro, operado entre março e setembro de 2025. O prejuízo estimado à associação e às dezenas de vítimas pode chegar a R$ 1,5 milhão.

As investigações apontam que um dos investigados utilizava o nome de uma associação de proteção veicular da cidade para conquistar a confiança de clientes e aplicar diversas fraudes.

O esquema consistia na venda de seguros fraudulentos, sem cobertura correspondente; na locação fraudulenta de veículos, seguida da venda a oficinas e desmanches; e também na apropriação de veículos acidentados, que eram posteriormente comercializados em desmanches clandestinos e oficinas, sem o consentimento dos proprietários. Somente em uma oficina a polícia localizou um Audi A3 e um Hyundai HB20.

Durante as diligências e perícias técnicas, a equipe localizou diversas carcaças e chassis recortados. Embora o empresário tenha alegado boa-fé ao afirmar que tratava os bens como sucatas de seguradoras, a investigação concluiu haver fortes indícios de receptação e desmanche no local.

Além dos crimes de estelionato, o inquérito revelou uma estrutura de apoio financeiro que possibilitava o desvio de valores. Um dos investigados foi indiciado por lavagem de dinheiro, por emprestar a máquina de cartão para dissimular pagamentos e dar aparência de legalidade às transações.

Os valores, que variavam entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil por operação, eram transferidos ao mentor do esquema via Pix, após o desconto das taxas operacionais.

Com o encerramento dos trabalhos, o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para análise e continuidade das providências criminais. Ao todo, 12 veículos foram recuperados e entregues aos proprietários ou nomeados como fiéis depositários.

“A Polícia Civil reforça a importância de que os cidadãos verifiquem sempre a autenticidade de contas bancárias, documentos em transações comerciais e a idoneidade de empresas que trabalham com seguros e proteção veicular, para evitar novos prejuízos”, orienta a corporação.

Leia também:

1. Ampebr projeta alto número de compradores para a 73ª Pronegócio, em Brusque

2. Trânsito no viaduto próximo ao Parque das Esculturas, em Brusque, será interditado para obras

3. Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Limeira, em Brusque

4. Suspeito de matar homem em situação de rua na praça Barão de Schneeburg, em Brusque, ainda não foi localizado

5. VÍDEO – Homem furta bicicleta durante a madrugada no Souza Cruz, em Brusque



Assista agora mesmo!



Você sabia? "Parabéns pra você" cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:





Siga-nos no Instagram

Entre no canal do Telegram

Siga-nos no Google Notícias