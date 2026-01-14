Foto: Polícia Militar/Reprodução

Um pescador de 35 anos foi resgatado pela Polícia Militar após ficar várias horas à deriva no mar em São Francisco do Sul, na região Norte de Santa Catarina. Ele estava sobre a porta de uma geladeira. Inclusive, passou a noite agarrado na porta. O resgate ocorreu na manhã desta terça-feira, 13.

No dia anterior, segunda-feira, 12, o barco em que o pescador estava com o pai naufragou no final da tarde.

“A vítima foi localizada com vida próximo às Ilhas Tamboretes e resgatada com o uso do equipamento puçá, sendo encaminhada com segurança ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em São Francisco do Sul”, informou a PM.

Vídeos feitos no helicóptero Águia-01, da Polícia Militar, registraram o resgate cinematográfico no mar do litoral norte catarinense.

O corpo do pai do pescador foi encontrado durante a tarde de terça, de acordo com o portal de notícias g1.

Assista ao vídeo do resgate