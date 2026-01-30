Saiba a origem e destino dos produtos contrabandeados apreendidos em Botuverá

Foto: Reprodução | Polícia Militar/Divulgação

A Polícia Militar confirmou, na manhã desta sexta-feira, 30, que as mercadorias apreendidas durante uma operação na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Botuverá, na quinta-feira, 29, tinham origem no Paraguai. O destino final dos produtos era Brusque.

A ação ocorreu após informações de inteligência indicarem o transporte de produtos oriundos da região de fronteira.

Durante a abordagem, os policiais fiscalizaram um veículo suspeito e encontraram mercadorias sem comprovação legal de origem.

Entre os itens apreendidos estavam aparelhos celulares, cigarros, cigarros eletrônicos, medicamentos e outros produtos eletrônicos.

Os envolvidos foram encaminhados à Polícia Federal, junto com todo o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

O veículo utilizado no transporte também foi recolhido por estar relacionado à infração penal.

Pessoas detidas

Mais cedo, duas pessoas haviam sido detidas no trecho em frente à Baterias Erbs. À época, o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Machado, informou preliminarmente que se tratava de uma ocorrência de “contrabando/descaminho”.

A abordagem ocorreu em horário de pico e chamou a atenção de quem passava pelo local, com imagens circulando nas redes sociais.