“Sempre será lembrado”: amigos lamentam morte de jovem em acidente no Rio Branco, em Brusque
Colisão envolveu um carro
Amigos se despediram de Erick Soares, jovem de 25 anos que morreu no Hospital Azambuja após sofrer um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira, 29, no bairro Rio Branco, em Brusque.
O acidente ocorreu pouco antes das 5h na rua Ernesto Bianchini e envolveu um carro. Segundo testemunhas, Erick estava caído sobre a moto, inconsciente, quando as equipes foram acionadas. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens e lamentaram a morte prematura. Um deles escreveu: “vai com Deus irmão. Te amo. Você sempre será lembrado”.
Outro destacou a amizade e os momentos compartilhados: “muito obrigado pela amizade, ensinamentos e todos os momentos. Feliz em saber que pude te falar tudo que queria, mas triste pela sua partida. Que Deus te receba de braços abertos”.
Uma familiar comentou sobre o sonho de Erick com a motocicleta envolvida no acidente: “ter essa moto era o sonho dele e hoje esse sonho falhou com ele, comigo e com a nossa família”.
Acidente
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Erick foi atendido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Azambuja em estado gravíssimo, apresentando lesões em várias partes do corpo.
Ao chegar à unidade de saúde, ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.
A polícia ainda não divulgou informações sobre a dinâmica do acidente.