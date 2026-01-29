“Sempre será lembrado”: amigos lamentam morte de jovem em acidente no Rio Branco, em Brusque

Foto: Arquivo pessoal

Amigos se despediram de Erick Soares, jovem de 25 anos que morreu no Hospital Azambuja após sofrer um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira, 29, no bairro Rio Branco, em Brusque.

O acidente ocorreu pouco antes das 5h na rua Ernesto Bianchini e envolveu um carro. Segundo testemunhas, Erick estava caído sobre a moto, inconsciente, quando as equipes foram acionadas. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens e lamentaram a morte prematura. Um deles escreveu: “vai com Deus irmão. Te amo. Você sempre será lembrado”.

Outro destacou a amizade e os momentos compartilhados: “muito obrigado pela amizade, ensinamentos e todos os momentos. Feliz em saber que pude te falar tudo que queria, mas triste pela sua partida. Que Deus te receba de braços abertos”.

Uma familiar comentou sobre o sonho de Erick com a motocicleta envolvida no acidente: “ter essa moto era o sonho dele e hoje esse sonho falhou com ele, comigo e com a nossa família”.

Acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Erick foi atendido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Azambuja em estado gravíssimo, apresentando lesões em várias partes do corpo.

Ao chegar à unidade de saúde, ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

A polícia ainda não divulgou informações sobre a dinâmica do acidente.