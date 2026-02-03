Sogro cobra que genro ajude nas tarefas de casa e discussão termina com soco no nariz, em Blumenau

Foto: Luiz Antonello/Arquivo O Município

Sogro e genro tiveram uma discussão acalorada que terminou com agressão no bairro Garcia, em Blumenau, na tarde desta segunda-feira, 2.

De acordo com a Polícia Militar, o sogro, de 36 anos, cobrou do genro, de 17, mais apoio nas tarefas domésticas. Os dois moram na mesma casa.

Conforme os ânimos se exaltaram, o sogro agrediu o genro com um soco no nariz.

A polícia foi acionada e encaminhou os dois à delegacia.