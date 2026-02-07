Som alto pode gerar multa de até R$ 1,5 mil em Brusque

Imagem ilustrativa | Foto: Alesp/Divulgação

Moradores de Brusque podem receber multa de até R$ 1,5 mil por perturbação causada por som alto. A penalidade passa a valer após a prefeitura e a Polícia Militar integrarem seus sistemas para otimizar os processos de infrações.

O novo procedimento foi divulgado em vídeo nas redes sociais pelo prefeito de Brusque, André Vechi (PL). De acordo com ele, a Polícia Militar atendeu mais de 2,6 mil ocorrências relacionadas à perturbação do sossego alheio em 2025.

“Sabe o que acontecia com toda essa papelada? Demorava, porque era burocrático demais, e toda essa espera fazia com que esse ato prescrevesse e o infrator saísse do processo como se nada tivesse acontecido”, diz.

Segundo Vechi, a integração dos sistemas ocorre a custo zero e busca dar mais dinamismo ao processo, com menos burocracia. Em seguida no vídeo, o comandante da Polícia Militar de Brusque, tenente-coronel Pedro Machado, explica que, a partir de agora, a corporação passa a realizar a fiscalização administrativa relacionada ao som alto.

Após constatar a infração, o policial militar gera a infração administrativa de forma digital, que é automaticamente migrada para o sistema da prefeitura. “Dessa forma, a atuação da Polícia Militar se torna mais eficiente, tendo em vista que o processo administrativo municipal é muito mais rápido e eficaz”, afirma o comandante.

Pedro Machado explica que, caso o morador mantenha o som alto, receberá multa de R$ 500. Se houver reincidência no período de um ano, o valor triplica e chega a R$ 1,5 mil. De acordo com o prefeito, 90% do valor das multas será destinado à corporação, e os 10% restantes à Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), para fortalecer o Programa de Silêncio Urbano (Psiu).

