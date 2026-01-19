Suspeito de assalto à mão armada em padaria de Itajaí é preso

Reprodução

Um homem de 33 anos suspeito de cometer um assalto à mão armada foi preso na sexta-feira, 16, em Itajaí.

O Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Itajaí cumpriu um mandado de prisão em Navegantes.

O crime ocorreu em 12 de novembro, e foi registrado por câmera de segurança.

Ele entrou na padaria e roubou aproximadamente R$ 1,3 mil do estabelecimento.

O suspeito é natural de Itajaí. No interrogatório, ele optou pelo silêncio. Na sequência, foi encaminhado ao Complexo Penitenciário da Canhanduba.

Assista ao vídeo