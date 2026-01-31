Homem que matou haitiano durante entrega de pães em Itajaí é preso no RS

Foto: Polícia Militar/Divulgação | Reprodução

Uma força-tarefa da Polícia Civil e da Polícia Militar identificou e prendeu o homem responsável pelo latrocínio que vitimou um entregador de pães no bairro Cidade Nova, em Itajaí.

O crime ocorreu na manhã de terça-feira, 27, e o homemfoi localizado e preso no município de Gravataí (RS), dois dias depois.

De acordo com a investigação, o assalto ocorreu por volta das 10h40, na avenida Ministro Luiz Gallotti. Dois entregadores de uma empresa de Blumenau foram abordados por um homem armado, que anunciou o roubo e exigiu um malote com cerca de R$ 350.

Durante a ação, uma das vítimas, Berthony Jeanlouis, de 34 anos, natural do Haiti, foi atingida por disparos e morreu no local.

Após o crime, o autor fugiu a pé, abandonando o malote e a arma utilizada. As polícias foram acionadas e iniciaram diligências imediatas, com levantamentos em campo e análise de informações, que permitiram identificar o criminoso no dia seguinte.

Ele tem 41 anos, é natural do Rio Grande do Sul e possui com antecedentes por roubo e mandado de prisão em aberto. O nome não foi divulgado.

Com a confirmação de que o investigado havia fugido para o estado gaúcho, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva e por mandados de busca e apreensão, que foram deferidos pelo Judiciário.

Com apoio da corporação gaúcha, os policiais localizaram o criminoso na casa de um amigo, no bairro Morada do Vale II, em Gravataí, onde efetuaram a prisão.

Encaminhado à delegacia para os procedimentos legais, o homem foi interrogado e confessou o crime. Em depoimento, afirmou que, no momento da ação, “era eu ou ele”.

Após os trâmites, ele será transferido para o sistema prisional de Porto Alegre, onde permanecerá à disposição da Justiça.