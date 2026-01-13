“Tarado da Biz”: mulheres relatam que motociclista expõe pênis na região da nova Beira Rio, em Brusque

Local onde um dos casos aconteceu | Foto: Especial O Município

Mulheres relataram ao jornal O Município que um motociclista expõe o pênis na região da nova Beira Rio, em Brusque. Os casos aconteceram em diversos dias da primeira quinzena de janeiro. A Polícia Civil investiga.

As vítimas preferiram não se identificar. Uma das mulheres conta que, por volta das 7h do dia 2 de janeiro, estava correndo sozinha pelo bairro Jardim Maluche, nas proximidades da nova Beira Rio, quando encontrou o homem. Ela afirma que ele estava pilotando uma Biz prata e, ao passar por ela, tocou no órgão genital.

“Ele afastou as pernas em cima da moto, colocou a mão dentro da calça e ficou mexendo. Eu cheguei em casa bem nervosa e só prestei atenção na roupa que ele usava, um moletom preto. O sol estava na minha visão e não consegui identificar a cor da moto, mas com os demais relatos soube que é prata”, diz.

Ainda no mesmo dia, ela postou um story no Instagram relatando o caso e recebeu mensagens de outras mulheres sobre o mesmo fato. Ela registrou boletim de ocorrência.

Outra mulher conta que estava caminhando na nova Beira Rio, no sentido Rio Branco, no dia 6 de janeiro, quando viu uma moto parada do outro lado da rua. Ela percebeu que o homem a encarava e, ao se aproximar, viu que o pênis dele estava exposto.

“Quando cheguei perto, ele ainda fez questão que eu visse, pois colocou a mão lá. Na hora eu não tive reação nenhuma, a não ser procurar alguém que pudesse vir ao meu encontro. Vi uma moça vindo no sentido contrário e pedi ajuda, mas não conseguimos ver a placa”, relata.

Nesta terça-feira, 13, ela voltou a caminhar e encontrou a mesma mulher da semana passada, que disse ter visto o homem novamente na região. Um boletim de ocorrência também foi registrado neste caso.

Outro caso aconteceu com uma moradora do bairro Rio Branco que estava caminhando pela avenida com a filha de 10 anos. A situação ocorreu por volta das 7h do dia 5 de janeiro. Ela relata que, em uma das curvas, passou por duas motos. Uma delas era uma Biz prata que reduziu a velocidade ao passar por ela e pela filha.

“Ele passou devagar, expondo e mexendo nas partes íntimas. Na hora eu fiquei apavorada porque estava com minha filha, que, graças a Deus, não percebeu a movimentação. Pedi para ela acelerar o passo e entramos na parte onde o pessoal da obra já estava se preparando para trabalhar, e aí eu me tranquilizei”, conta.

Ela lembra apenas que o homem usava um short preto e capacete. Depois do ocorrido, ficou alguns dias sem caminhar, com medo de que algo acontecesse novamente.

O relato mais recente é da manhã desta terça-feira, por volta das 6h. Uma mulher conta que costuma correr pela avenida e que, ao ver a Biz prata, se assustou, pois já havia ouvido relatos sobre um “tarado da Biz”.

Do outro lado da rua, o homem, de moletom preto e calça, desceu da moto, abaixou a calça e mostrou o pênis. A mulher ligou para a prima, que estava mais à frente na avenida, para buscá-la.

“Por mais que eu ande com spray de pimenta, eu fiquei com medo de ele voltar, porque me viu pegar o celular. Na sequência, já registrei um boletim de ocorrência”.

Polícia investiga

Até a tarde desta terça-feira, a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) havia recebido dois boletins de ocorrência, mas, pelo fluxo de denúncias, espera receber mais nos próximos dias. Uma investigação está em andamento.