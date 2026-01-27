Trabalhador é morto a tiros após reagir a assalto em Itajaí

Osmar Teixeira/Reprodução

Um trabalhador foi morto a tiros na avenida Ministro Luiz Gallotti, em Itajaí, na manhã desta terça-feira, 27. Segundo a Polícia Militar, o homem reagiu a um assalto.

A vítima realizava entregas de mercadorias no local, acompanhada de um colega de trabalho, quando ambos foram surpreendidos por um homem armado, que anunciou o assalto.

Os dois trabalhadores entraram em luta corporal com o autor, que efetuou disparos contra um deles. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O companheiro de trabalho da vítima não se feriu e está colaborando com a Polícia Militar para o esclarecimento dos fatos. O autor dos disparos segue foragido.