Trabalhador morre após choque elétrico e queda durante montagem de show sertanejo em SC

Fotos: Saer-Fron/Divulgação | Arquivo pessoal

Um homem de 28 anos morreu após sofrer um choque elétrico e cair de uma altura aproximada de seis metros enquanto trabalhava na montagem de um show, na tarde de sábado, 24, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

O acidente aconteceu no pavilhão 1 da Efapi, durante a instalação de equipamentos de som para uma apresentação que teria o cantor Murilo Huff como atração principal. A vítima foi identificada como Marcos Prazido.

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam o trabalhador ainda no local. De acordo com o Serviço AeroPolicial de Fronteira, da Polícia Civil, Marcos já estava em parada cardiorrespiratória quando o Samu chegou para reforçar o atendimento.

As equipes realizaram manobras de reanimação por cerca de 1h20, mas a morte foi confirmada no pavilhão.

Após o ocorrido, a organização do evento Espetinho dos Guris anunciou o cancelamento da programação. A comunicação oficial não mencionou o óbito, apenas informou que o evento não seria realizado.

Em nota, a Convention Chapecó, entidade que reúne empresas do setor de turismo e organização de eventos, lamentou a morte e prestou solidariedade à família.

“Mais do que um grande profissional, perdemos um ser humano extraordinário, sempre solícito, incansável e alegre. Marquinhos marcou todos que tiveram o privilégio de conviver”.