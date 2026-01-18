Três mulheres são suspeitas de furtos em Brusque, e duas acabam detidas

Foto: Luiz Antonello/Arquivo O Município

Dois furtos foram registrados na tarde deste sábado, 17, em Brusque, nos bairros Santa Rita e Guarani.

De acordo com a Polícia Militar, as mercadorias foram furtadas de estabelecimentos comerciais. A suspeita é de que os dois crimes tenham sido cometidos pelas mesmas autoras.

Durante rondas realizadas após os fatos, a PM abordou duas das três suspeitas, com idades de 26 e 20 anos.

Com as abordadas, não foram localizados os materiais furtados. Diante da situação, as duas mulheres foram conduzidas à delegacia.