Três pessoas morrem em colisão entre carros na BR-470, entre Indaial e Rodeio

Foto: Arquivo pessoal

Três pessoas morreram em um acidente de grandes proporções registrado na tarde de sábado, 24, na BR-470, no trecho entre Indaial e Rodeio, no Vale do Itajaí.

A colisão envolveu três veículos de passeio e levou à interdição total da rodovia nos dois sentidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, os automóveis colidiram de forma violenta no sentido Indaial–Rodeio.

Com o impacto, um dos carros, um Fiat Uno, pegou fogo. As duas ocupantes do veículo morreram ainda no local, carbonizadas.

As vítimas que estavam no Fiat Uno foram identificadas como Francine de Souza e Josiane Dorneles. A identificação foi confirmada após os trabalhos das equipes de resgate e perícia.

A terceira vítima fatal era um jovem de 23 anos, identificado como Yuri Alvise Werner. Ele estava em outro veículo envolvido na batida. O modelo do automóvel não foi informado pelas autoridades.

O comandante dos bombeiros voluntários de Indaial, Evandro Vinotti, confirmou que as três mortes ocorreram no local do acidente, em razão da gravidade da colisão.

Segundo ele, o atendimento mobilizou várias equipes de resgate e exigiu cuidados especiais devido ao incêndio em um dos veículos.

Por conta da complexidade da ocorrência e da necessidade de atuação das forças de segurança, a BR-470 ficou completamente bloqueada durante o atendimento, causando transtornos ao tráfego na região.

As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis.

Foto: Reprodução