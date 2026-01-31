Foto: Reprodução

Um grupo de turistas e funcionários precisou ser resgatado na tarde dasexta-feira, 30, após uma falha técnica na Super Gyro Tower, atração do Parque Unipraias, em Balneário Camboriú.

A cabine ficou travada no topo da torre, a quase 300 metros acima do nível do mar, e as pessoas foram retiradas com o uso de rapel, equipamentos de segurança e, posteriormente, uma escada Magirus.

De acordo com relatos de visitantes, o problema começou por volta das 12h50, quando a cabine interrompeu o funcionamento de forma repentina.

O equipamento chegou a iniciar a descida, mas sofreu um solavanco e travou, indicando uma pane no sistema.

Com o passar do tempo, a temperatura dentro da cabine aumentou, o que levou as equipes do parque a optarem pela retirada dos passageiros pela saída de emergência.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

Um a um, turistas e funcionários passaram a ser descidos com o auxílio de cordas e equipamentos de segurança.

Por volta das 15h, cerca de 40 pessoas começaram a ser retiradas do local. Após aproximadamente duas horas de operação, uma escada Magirus chegou ao parque para agilizar o resgate, permitindo a retirada de até cinco pessoas por vez.

O que disse o Parque

Funcionários do Parque Unipraias informaram que a trava de segurança da atração foi acionada após uma queda de energia.

Em nota, a assessoria do parque confirmou que todos os passageiros foram retirados com segurança pelo acesso de manutenção, com apoio das equipes especializadas, e destacou que ninguém ficou ferido.

Ainda segundo o parque, a Super Gyro Tower passará por manutenção antes de voltar a operar.

Inaugurada recentemente, a atração é uma das novidades do Parque Unipraias. A torre possui cabine climatizada, com capacidade para até 50 pessoas por viagem, e oferece vista panorâmica do Litoral Norte catarinense. O equipamento realiza, em média, cerca de 300 passeios por dia.

Assista ao vídeo