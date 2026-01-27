Reprodução

O Corpo de Bombeiros encontrou, na tarde desta terça-feira, 27, o homem que estava desaparecido desde domingo, 25, após acessar uma trilha em Guabiruba.

A localização ocorreu após dois dias ininterruptos de buscas, com apoio aéreo do helicóptero Arcanjo 03. A vítima foi resgatada com vida e encaminhada ao Hospital Azambuja.

De acordo com a corporação, o homem estava desaparecido desde que entrou na trilha no último fim de semana.

As equipes concentraram os trabalhos na área da cachoeira Lagoa Azul, situada no Parque Nacional da Serra do Itajaí, entre o Morro da Gueba e o Faxinal do Bepe.

A operação envolveu buscas terrestres e aéreas ao longo de toda a região, considerada de mata fechada e com trechos de difícil acesso. A localização só foi possível com o uso do helicóptero, que identificou o homem durante o sobrevoo.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

Segundo os bombeiros, o resgatado apresentava condições clínicas estáveis no momento do atendimento. Ele recebeu os primeiros cuidados ainda no local antes de ser conduzido ao hospital para avaliação médica.

A corporação informou que novos detalhes sobre a ocorrência devem ser divulgados em breve.

O resgate foi registrado em vídeo que foi enviado ao jornal O Município.

Assista