Veja cronologia de naufrágio em SC que deixou pescador à deriva em porta de geladeira por 18 horas

Fotos: Corpo de Bombeiros e Polícia Militar

O início da semana em Santa Catarina foi marcado por um naufrágio. Pai e filho, de 57 e 35 anos, ambos pescadores, saíram com o barco Santa Luzia 3 para pesca de camarão nas águas catarinenses. Porém, o barco virou de cabeça para baixo no terceiro dia de atividade.

Cerca de 18 horas após o naufrágio perto do Arquipélago de Tamboretes, em São Francisco do Sul, região Norte de SC, um dos tripulantes, o filho, foi encontrado com vida. Ele estava agarrado em uma porta de geladeira, flutuando no mar.

Sexta-feira, 17h

Pai e filho, de 57 e 35 anos, embarcam no barco Santa Luzia 3 para pesca de camarão, em São Francisco do Sul. O deslocamento ocorre sentido região norte, nas proximidades da Praia do Ervino.

Segunda-feira, 16h30

Por motivos desconhecidos, a embarcação fica emborcada (vira de cabeça para baixo) a aproximadamente 4,6 quilômetros do Arquipélago de Tamboretes. Neste momento, é registrado o naufrágio.

Terça-feira, 9h50

O Corpo de Bombeiros é acionado por um pescador local que informa ter localização pedaços de uma embarcação, indicando ser o barco Santa Luzia 3. Buscas primárias iniciam no Arquipélago de Tamboretes.

Pedaço do Santa Luzia 3 | Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Terça-feira, 11h

A aeronave Água, da Polícia Militar, localiza uma das vítimas do naufrágio com vida. O tripulante de 37 anos estava agarrado em uma porta de geladeira após cerca de 18 horas à deriva. Ele passou a noite flutuando sobre a estrutura.

Socorristas encontram a vítima com sinais de cansaço e desidratação. O homem é resgatado e conduzido ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em São Francisco do Sul. Buscas pelo segundo tripulante, pai do pescador salvo, seguem.

Terça-feira, 13h50

O corpo do segundo tripulante, de 57 anos, é avistado por pescadores. Uma embarcação do Corpo de Bombeiros vai ao local e encontra o homem sem vida, trajando vestimentas de pesca. O corpo é conduzido a um galpão da Secretaria de Pesca de Balneário Barra do Sul para procedimento de reconhecimento.

Detalhes do naufrágio