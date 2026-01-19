Viatura capota em Rio do Sul e policiais ficam feridos

Reprodução

Uma viatura da Polícia Militar capotou na Serra do Tucano, rodovia que liga Rio do Sul a Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí. Dois policiais tiveram ferimentos. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, 19.

O capotamento ocorreu no perímetro de Rio do Sul. Os militares se deslocavam para Presidente Getúlio para atender a uma ocorrência de roubo.

De acordo com o 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) de Rio do Sul, os policiais sofreram escoriações pelo corpo. Um deles teria fraturado um dedo da mão. As informações são preliminares.

“O estado geral dos policiais é bom. Estão bem e conscientes”, assegurou o batalhão à imprensa.

Roubo em padaria

A ocorrência que os policiais se deslocavam era de roubo em uma padaria. Dois homens entraram com uma arma, efetuaram o roubo e fugiram de carro no sentido Serra do Tucano.