Vice-prefeito de cidade catarinense é denunciado por colocar pregos no pneu do carro de prefeita

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) apresentou denúncia contra o vice-prefeito de Lages, Jair Junior, pelo crime de dano ao patrimônio público.

De acordo com o órgão, ele teria provocado, de forma deliberada, a perfuração do pneu de um carro oficial utilizado pela prefeita Carmen Zanotto.

O episódio ocorreu em abril de 2025. Durante a apuração conduzida pela Polícia Civil, imagens do sistema interno de monitoramento da prefeitura indicaram que Jair Junior foi a única pessoa a se aproximar do veículo no dia em que o dano foi identificado.

Um laudo pericial confirmou que o pneu foi perfurado por um prego.

Concluída a investigação, a Polícia Civil encaminhou o inquérito ao Ministério Público em julho de 2025, o que resultou na apresentação da denúncia.

Em nota, a Prefeitura de Lages afirmou que não compactua com práticas ilegais e repudiou crimes, especialmente os que envolvem violência de gênero.

Réu em processo por violência doméstica

Além da denúncia por dano ao patrimônio público, Jair Junior responde a uma ação penal por violência doméstica.

Ele foi preso em flagrante no dia 22 de março, mas acabou liberado após audiência de custódia mediante pagamento de fiança. No dia seguinte à prisão, solicitou afastamento do cargo para se dedicar à defesa.

Segundo o Ministério Público, ele se tornou réu pelos crimes de duas lesões corporais, cárcere privado, perseguição e invasão de dispositivo de informática.

Após a formalização da denúncia, o vice-prefeito solicitou afastamento das funções no Executivo municipal e pediu desfiliação do partido Podemos, ao qual era vinculado, antes que fosse aberto um processo de expulsão. No âmbito do Legislativo, ele também evitou o avanço de um pedido de impeachment apresentado na Câmara de Vereadores de Lages.

Ainda sobre este caso, a defesa do vice-prefeito, representada pelo advogado Francisco Ferreira, argumentou ao G1 que a divulgação da denúncia não deveria ter ocorrido, uma vez que o processo tramita em segredo de justiça. Também afirmou que há pontos controversos que serão questionados no Judiciário.

Posicionamento da prefeitura

Na administração municipal de Lages, a prefeita, filiada ao Cidadania, exonerou Jair Junior do cargo de superintendente da Semasa, responsável pela gestão do abastecimento de água e do saneamento no município. Apesar da decisão, Jair Junior permanece no exercício do mandato de vice-prefeito de Lages.

Em nota oficial, a administração municipal reforçou sua posição institucional.

“A Prefeitura de Lages mantém, desde abril de 2025, o mesmo posicionamento: não compactua com qualquer conduta ilegal e repudia de forma veemente todo e qualquer crime, em especial aqueles relacionados à violência de gênero”.

O texto também destaca que o município acompanha os desdobramentos do caso conforme as informações divulgadas pela imprensa e reafirma “o respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e às decisões do Poder Judiciário”.

A prefeitura encerra a nota ressaltando o compromisso com a legalidade, a ética na gestão pública e a promoção de políticas voltadas à proteção dos direitos humanos e ao enfrentamento da violência.