Carreta trava trânsito na rua Azambuja e causa transtorno
Espaço curto para passagem causou batida leve e trancou trânsito
Uma carreta travou o trânsito na rua Azambuja, em Brusque, nesta segunda-feira, 26. Um leitor encaminhou as imagens à reportagem de O Município.
De acordo com ele, houve uma tentativa de forçar a passagem em um trecho sem espaço. A carreta acabou colidindo contra a parte lateral de um carro que vinha no sentido contrário.
“A carreta tentou passar, mas havia um carro estacionado no outro lado da rua. Assim, acabou encostando no carro que vinha no sentido contrário. Tocou na lateral do carro”, afirma o leitor.
O acidente aconteceu no início da rua Azambuja, no sentido Centro ao bairro. Uma fila de veículos foi formada após o acidente.