VÍDEO – Motociclista é arrastado pelo pescoço após fios soltos serem puxados por ônibus em Joinville
Acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, 19
Um motociclista de 24 anos ficou ferido após ser atingido por fios de telefonia soltos no bairro João Costa, em Joinville, na manhã desta segunda-feira, 19.
O acidente ocorreu por volta das 6h15min, quando um ônibus passou pela via, puxou a fiação e acabou arrastando o motociclista, que seguia no sentido contrário, pelo pescoço.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem percebe os cabos baixos e tenta reduzir a velocidade.
Na sequência, o ônibus atinge os fios, que se esticam e atingem o motociclista. Ele é arrastado por alguns metros até que o motorista do coletivo percebe a situação e freia.
A vítima sofreu cortes e outros ferimentos na região do pescoço, além de queimaduras nas mãos, nos pulsos e nos ombros.
As lesões ocorreram tanto pelo contato com os fios quanto pelo arrasto sobre o asfalto e pela tentativa de se proteger durante o incidente.
Após o susto, o motorista do ônibus prestou socorro e ofereceu ajuda ao motociclista. Ele, no entanto, optou por se deslocar por conta própria até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul.
Depois de receber atendimento médico, o motociclista foi até a delegacia para realizar o exame de corpo de delito. Segundo informações apuradas, ele avalia ingressar com ação judicial contra as empresas responsáveis pela fiação solta.