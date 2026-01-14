Vizinhos não notaram “movimento estranho” antes de João Luis ser encontrado morto no Limoeiro, em Brusque; confira relatos

Local em que João Luis foi encontrado morto | Foto: Hérika Smaniotto/O Município

Os vizinhos do Bar e Cancha do Neni, no bairro Limoeiro, em Brusque, não notaram movimentação estranha antes de João Luis Trainotti (57) ser encontrado morto nesta terça-feira, 13. O corpo dele foi localizado nos fundos da cancha. João Luis era trabalhador do local, responsável por cuidar da grama, passar veneno e tratar os cavalos.

“Não observamos movimento estranho. Sempre há gente na cancha, com muito barulho, e vai até altas horas da noite. Era uma pessoa trabalhadora. Ele vinha aqui passar veneno e cuidar dos cavalos. Deram falta dele e começaram a procurá-lo”, relata uma vizinha.

Os moradores da região notaram apenas que havia algo de errado quando as viaturas da Polícia Militar chegaram ao local. Nos fundos da cancha, João Luis estava sem vida, com uma faca coberta de sangue ao lado.

“Sempre passa muita gente de carro. É um homem que sempre cuidava dos cavalos. Não sei se tinha inimizades, mas não temos como saber. Sempre vai muita gente [à cancha] para entregar comida de cavalo, enfim. De noite, sempre tem bastante gente ali. Os homens vão jogar bocha”, comenta outra vizinha.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso, que ainda é um mistério. A investigação está a cargo da Delegacia de Investigação Criminal (DIC), sob titularidade do delegado Fernando Farias.

Colaboração: Hérika Smaniotto