Vizinhos são mortos a facadas em Rio do Sul; crime pode ter ligação com roubo em padaria

Sidnei Rosa e Nicanor Schroeder | Foto: Reprodução

Dois homens, de 80 e 52 anos, foram encontrados mortos na tarde de segunda-feira, 19, em um sítio no bairro Bela Aliança, em Rio do Sul.

Segundo a Polícia Civil, os dois viviam em residências separadas no mesmo terreno, e o caso é investigado como duplo latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

Nicanor Schroeder, de 80 anos, foi encontrado dentro da própria casa, enquanto Sidnei Rosa, de 52 anos, estava em uma lagoa no terreno.

Ambos apresentavam marcas de facadas pelo corpo, e a arma de fogo de uma das vítimas foi levada, reforçando a suspeita de latrocínio, de acordo com a Delegacia de Investigação Criminal (DIC).

A polícia investiga se os autores do duplo homicídio são os mesmos que, horas antes, assaltaram uma padaria em Presidente Getúlio, cidade vizinha.

"Analisando elementos de informação produzidos durante a apuração de ambos os fatos, surgiu a suspeita de que as mortes poderiam ter alguma ligação com o crime de roubo", informou a DIC.

O cruzamento das investigações indica que Nicanor e Sidnei teriam sido mortos na noite de 18 de janeiro, e a espingarda roubada teria sido usada posteriormente no assalto à padaria.

"Dessa forma, foi identificada a autoria dos crimes. Os autores foram presos em flagrante pelo roubo, e a investigação seguirá com a produção de elementos técnicos para conclusão do inquérito policial do latrocínio e da ocultação de cadáver", acrescentou o delegado Matheus Slomsky.