Seis pessoas são condenadas por morte de casal em Biguaçu; corpos nunca foram encontrados

Seis pessoas foram condenadas pela morte do casal de empresários Valter Agostinho de Faria Junior, de 62 anos, e Araceli Cristina Zanella, de 46, desaparecidos desde 11 de novembro de 2024, em Biguaçu, na Grande Florianópolis.

Embora os corpos nunca tenham sido localizados, a Justiça entendeu que as provas reunidas confirmam o assassinato do casal.

A sentença, publicada na segunda-feira, 27, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), tem 165 páginas e detalha a cronologia dos fatos que levaram ao crime. Quatro homens e duas mulheres foram condenados por latrocínio, ocultação de cadáver e furto.

As penas individuais variam entre 50 e 64 anos de prisão, totalizando 364 anos e 11 meses. Uma das rés cumprirá pena em regime domiciliar, sob medidas de segurança.

Detalhes da investigação

De acordo com a investigação, o crime teria sido motivado por um desentendimento envolvendo a locação de um imóvel pertencente às vítimas.

O local abrigava uma casa noturna administrada por dois dos condenados. Após a rescisão do contrato, o casal combinou de receber as chaves do imóvel, mas nunca mais foi visto.

O Ministério Público apontou que familiares e amigos dos locatários participaram do crime. Além de executarem o casal, os envolvidos teriam furtado diversos bens, entre eles um veículo Volvo, um celular, cartões bancários e equipamentos que deveriam permanecer no imóvel. Os cartões foram usados para saques após o desaparecimento.

O juiz responsável pela decisão ressaltou que, mesmo sem a localização dos corpos, o conjunto de provas e depoimentos testemunhais foi suficiente para comprovar o latrocínio.

Segundo a decisão, o Código de Processo Penal permite a condenação com base em prova indireta, quando o conjunto de indícios é considerado robusto.

Durante as investigações, o delegado que conduziu o caso afirmou que “pessoas adultas, com vínculos familiares e sociais, não desaparecem sem deixar rastros”.

A vida do casal

Valter e Araceli viviam juntos havia cerca de cinco anos. Ela se mudou para Biguaçu após conhecê-lo, e juntos administraram um pequeno comércio que encerrou as atividades pouco antes do desaparecimento.

Segundo familiares, o casal planejava se mudar para uma propriedade na praia de Governador Celso Ramos, a cerca de 30 quilômetros de Biguaçu, onde pretendiam iniciar uma nova fase após a aposentadoria de Valter.

Leia também:

1. Uma Noite Italiana: Havan promove evento beneficente em Brusque em prol do Hospital Azambuja; saiba quando

2. Campeonato Catarinense de Gaiola Cross reúne mais de 3 mil participantes em Guabiruba; veja quem foram os vencedores

3. GALERIA – Nova Beira Rio transforma a paisagem de Brusque

4. Alerta mundial: vazamento de dados expõe milhões de contas de e-mail e senhas; saiba se sua conta foi afetada

5. Mulher é presa ao tentar entrar no presídio de Blumenau com drogas no corpo

Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:

