Seis pessoas são indiciadas por fraude de doações para Hospital Azambuja

A Polícia Civil de Santa Catarina indiciou seis pessoas pelo esquema de fraude de doações no qual o Hospital Azambuja foi vítima, em setembro. O inquérito policial foi concluído e revelou indícios de práticas delitivas de associação criminosa, fraude eletrônica majorada, falsidade ideológica, lavagem de capitais e fraude processual.

O esquema de fraudes em doações estava vinculado à fatura de energia elétrica da Celesc. Cerca de R$ 10 milhões provenientes de doações deveriam ter sido destinados a quatro hospitais filantrópicos: Hospital Bethesda (Joinville), Hospital Misericórdia (Blumenau), Hospital Azambuja (Brusque) e Hospital Regional do Alto Vale (Rio do Sul).

Além do indiciamento dos suspeitos, o inquérito foi concluído com o pedido de manutenção das medidas assecuratórias, visando à reparação dos prejuízos e ao ressarcimento das entidades afetadas.

A investigação

A investigação teve início a partir de denúncias de que consumidores estariam sendo contatados por telefone para realizar doações a hospitais beneficentes, autorizando descontos recorrentes diretamente na fatura de energia elétrica.

No entanto, as apurações comprovaram que os valores arrecadados eram desviados para empresas e contas vinculadas ao grupo investigado, sem o repasse integral às entidades anunciadas como beneficiárias.

Durante o curso do inquérito, a Polícia Civil representou e cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, além de obter a decretação de medidas cautelares e assecuratórias de bens e valores.

Foram analisados dados bancários, fiscais e telemáticos, resultando em robusto conjunto probatório que demonstrou a atuação estruturada e permanente dos envolvidos em diversas frentes da execução da fraude, desde a captação de supostas doações até a ocultação e dissimulação de recursos de origem ilícita.

