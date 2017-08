Seletiva do Grêmio em Brusque tem participação de 150 jovens

A seletiva de atletas realizada por representantes do Grêmio no último fim de semana no estádio Augusto Bauer, em Brusque, contou com a participação de 150 jovens da região. Foram 27 aspirantes a jogador de futebol selecionados para a próxima etapa, que será a sequência da avaliação em monitoramento.

Agora, será agendada uma nova avaliação para que seja observada a evolução dos atletas. A peneira foi considerada um sucesso de inscrições, e contou com atletas das escolinhas do Paysandú, do Carlos Renaux, do Guarani, do Santos Dumont e de São João Batista.