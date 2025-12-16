“Sem cálculo do prejuízo ainda”: empresa de Brusque ficou mais de 12 horas sem energia e precisou contratar gerador

A empresa MDX Conceito, que atua no bairro Souza Cruz, em Brusque, opera no segmento têxtil por meio de e-commerce. O proprietário, Rafael Pereira, relatou ao jornal O Município que o local ficou sem energia elétrica desde as 21h30 de segunda-feira, 15.

Segundo ele, foi necessário contratar um gerador de energia para que a empresa continuasse funcionando. No entanto, o equipamento não foi suficiente para sustentar todos os processos internos.

“A gente ligava para a Celesc e não tinha nenhuma resposta. Não informavam prazo para o restabelecimento, não diziam o motivo, não tinham nada”, relatou Rafael. A energia foi restabelecida no local por volta das 12h15.

A empresa trabalha com prazos de despacho aos clientes, e Rafael conta que a falta de energia afetou diretamente esses processos, o que pode acarretar, posteriormente, reclamações e penalizações nas plataformas em que a empresa atua. “O valor ainda não foi calculado, pois não temos ainda o resultado final do prejuízo que isso vai gerar”, completou.

