Sem divulgar partido, Deco Batisti lança pré-candidatura a deputado estadual

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), lançou a pré-candidatura a deputado estadual nesta terça-feira, 11, no Colina Eventos. O encontro reuniu políticos de Brusque e empresários. Ele será o candidato do governo municipal à Assembleia Legislativa (Alesc).

O partido que Deco concorrerá, porém, não foi anunciado até o momento. Nos bastidores, circula que ele retornará ao PL. Hoje, Deco está filiado ao Republicanos, partido que é braço-direito do PL no estado.

“Quando nossa região não tem deputado, a gente não participa da mesa de decisões. Quando temos [representação], deixamos de ser pedintes e passamos a ser protagonistas. Brusque e toda a nossa região poderiam receber muito mais investimentos e participar de forma ativa da tomada de decisão no estado”, disse Deco.

O evento foi promovido pelo grupo Amigos do Vale. Segundo a assessoria de Deco, o ato contou com a presença de representantes de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Gaspar e São João Batista. O prefeito André Vechi (PL) e o ex-deputado federal Serafim Venzon também marcaram presença.

Além deles, foram ao evento representantes do PL, PP, PRD, Republicanos e Podemos, até o vereador Alessandro Simas, do União Brasil, apesar de o partido não integrar a base do governo. Por fim, estiveram presentes os prefeitos de Guabiruba e Botuverá, Valmir Zirke (PP) e Victor Wietcowsky (PP).

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

