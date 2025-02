Sem propostas viáveis para terreno, ex-funcionários da Schlösser continuam sem perspectiva de recebimento de indenização

Os ex-funcionários da Associação da Companhia Industrial Schlösser seguem aguardando uma proposta pelo terreno para que consigam receber o total de suas indenizações trabalhistas. No momento, porém, não há uma perspectiva para que ele seja vendido.

Ex-presidente e atual secretário de assistência social do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Brusque (Sintrafite), Aníbal Boettger conta que não houve avanço em relação à venda desde o último ano, apesar do interesse demonstrado por algumas empresas.

“Infelizmente não houve avanços. Alguns entraram em contato demonstrando interesse, mas nenhuma proposta de fato”.

A manutenção da área é feita por terceiros e paga com saldo em conta da venda do imóvel da Getúlio Vargas.

“Os ex-funcionários, legítimos proprietários do imóvel, estão cientes dos acontecimentos. Temos conversado, mas é sempre um “balde de água fria” a todos nós. Eles têm acompanhado ansiosos para receber o saldo de seus créditos. O imóvel é bem localizado, seu valor é o valor de mercado, porém não houve nenhuma proposta de R$ 10 milhões”, completa.

Localizado em uma área nobre da cidade de Brusque, no Centro, o terreno é uma área plana, sem riscos de deslizamentos ou enchentes e uma área total de 27,18 mil metros quadrados. O terreno tem sido avaliado em R$ 15 milhões, mas a venda pode ser concretizada a partir de R$ 10 milhões, desde que aprovada em assembleia com todos os trabalhadores, ex-funcionários da Companhia Industrial Schlösser. Propostas menores que este valor não são nem consideradas.

O processo

Desde 2011, quando a Companhia Industrial Schlösser entrou em recuperação judicial, aproximadamente 650 ex-funcionários aguardam o recebimento integral de suas indenizações trabalhistas. A expectativa é que a dívida trabalhista seja quitada com o valor proveniente da venda do terreno, prevista no plano de recuperação da fábrica, concluído em 2012.

Até o momento, os cerca de 650 ex-funcionários que aguardam as indenizações receberam apenas 42% do valor devido. O pagamento foi possível graças à venda do imóvel localizado em frente à antiga fábrica, na rua Getúlio Vargas, que foi comprado pelo empresário Luciano Hang por R$ 7,5 milhões em fevereiro de 2021.

Os outros 58% que os trabalhadores ainda têm para receber, só serão pagos com o dinheiro da venda do imóvel onde fica a associação dos funcionários da Schlösser.

