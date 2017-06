Sem quatro titulares, Corinthians enfrenta o Vasco pelo Brasileirão

O Vasco vai ter uma prova de fogo no Campeonato Brasileiro. Após altos e baixos até aqui, o time carioca enfrenta o Corinthians, potência paulista que luta pela liderança na rodada. A dupla mede forças a partir das 21h45, em São Januário.

Pelo lado do Vasco, o principal desfalque é o do técnico Milton Mendes, expulso na rodada anterior. O auxiliar Ednelson vai comandar a equipe. Contudo, o elenco comemora o retorno de Luis Fabiano, que foi poupado no jogo contra o Grêmio. Já o Timão está desfalcado. Rodriguinho, Fagner e Romero foram convocados para suas seleções, e estão lesionados Danilo, Vilson, Léo Príncipe, Mantuan e Balbuena.

Santos x Botafogo

Peixe e Fogão não vêm de boas atuações. O Santos acumulou sua terceira derrota no último fim de semana e o Bota teve um empate chocho com o Flamengo. Para voltar a empolgar seus torcedores, a dupla tenta voltar a vencer na quinta rodada. O duelo será a partir das 21h, no Pacaembu, com mando de campo dos paulistas.

Coritiba x Palmeiras

Vivendo um bom momento, o Coritiba recebe o Palmeiras no estádio Couto Pereira. O time perdeu apenas um de seus quatro compromissos até aqui. Já o Verdão ainda não engrenou na competição, e vem de um empate sem graça contra o Atlético-MG. Felipe Melo, contratado como estrela da equipe, amarga o banco na partida em nova aposta de Cuca para fazer as vitórias reaparecerem.

Sport x Flamengo

Um duelo cheio de rivalidades aguarda torcedores de Sport e Flamengo na noite desta quarta-feira. O Leão joga em casa buscando dar a volta por cima no Brasileirão, já que por enquanto não faz boa campanha. Já o time da Gávea, que venceu apenas uma vez na competição nacional, concentra forças para surpreender o adversário no Recife. Será o reencontro entre Flamengo e Vanderlei Luxemburgo, mas dessa vez o técnico estará do lado do adversário.