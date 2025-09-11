Sem transtornos, mas com preocupação: comerciantes avaliam mudanças após início de obras na Primeiro de Maio

Com o início das obras na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, na noite de quarta-feira, 10, comerciantes locais avaliam que não houve transtornos no trânsito, mas relatam preocupações de seus clientes. O jornal O Município esteve no local na manhã desta quinta-feira, 11, para registrar o fluxo de veículos.

Por volta das 8h, uma equipe da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) manuseava os controladores de semáforos para auxiliar no tráfego. No ponto onde eles foram instalados, formaram-se filas de cerca de dez veículos.

A comerciante Vera Faustino afirma que o horário de pico é das 7h às 8h e que a fila chega até o bairro Águas Claras. Apesar disso, ela não considera que haja transtornos no trânsito.

“O trecho está bem sinalizado e o trânsito está fluindo corretamente. Até o momento não houve nenhum transtorno. Para nós que temos comércio, isso é essencial”, diz.

Segundo ela, desde o anúncio das mudanças no trânsito, a clientela caiu cerca de 40%. Diversos clientes ligaram na época preocupados com a impressão de que toda a avenida seria fechada.

“As pessoas não querem ficar no trânsito vinte minutos. O pessoal estava alarmado por causa da obra. Na semana passada recebi mensagens de clientes perguntando sobre a obra sem ela ter começado. O movimento de clientes ainda não voltou ao normal”, detalha.

Já a comerciante Francielle Dallagnolo, que atua em um restaurante localizado ao lado da loja de pneus de Vera, afirma que não houve perda de clientes até o momento.

Assim como ocorreu com Vera, alguns clientes também ligaram para Francielle perguntando sobre a situação. Após o esclarecimento, eles se sentiram mais tranquilos.

Nesta quinta-feira, ela esteve no restaurante do bairro Poço Fundo e chegou por volta das 8h. Segundo Francielle, não houve grande diferença no fluxo de veículos.

“Está organizado tanto para quem vem do Centro quanto para quem segue em direção ao bairro. Claro que há uma diferença no trânsito, mas ela é mínima e não vai afetar em grande coisa. No primeiro dia está um pouco complicado, mas vejo que, com o passar do tempo, não teremos problemas”, relata.

As obras

Para reduzir impactos no fluxo de veículos, os trabalhos serão realizados no período noturno, das 20h30 às 4h30. Durante esse horário, o trânsito fica totalmente interditado em um trecho de cinquenta metros, na extensão onde o serviço estiver em andamento.

Durante o dia, o tráfego permanece em meia pista, controlado por sistema semafórico no modelo “siga e pare”.

Outra medida é a adequação da rotatória da Figueira, que começou a receber ajustes operacionais com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego, reduzir pontos de conflito e oferecer mais segurança aos motoristas.

A orientação é que os condutores planejem seus deslocamentos com antecedência, respeitem a sinalização e os semáforos temporários e utilizem rotas alternativas sempre que possível.

