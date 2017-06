Semana Aldo Krieger acontece em julho com diversas apresentações musicais

Brusque e região terão a oportunidade de apreciar no mês que vem um evento totalmente voltado à cultura. No Instituto Aldo Krieger (IAK) acontece de 3 a 7 de julho a 5ª edição da Semana Aldo Krieger, que busca movimentar o local que abrigou um dos mais renomados maestros de Brusque e do Brasil.

Além das noites de apresentações musicais, que vão desde música clássica até popular, o evento conta com espetáculos de contos e visitas guiadas aos alunos das escolas de Brusque.

O fundador da semana e também um dos organizadores, o músico Bruno Moritz, diz que além de movimentar o IAK, permitindo que a comunidade tenha mais contato com a vida e obra de Krieger, o evento permite que a população possa ter atividades culturais diferenciadas, que na sua visão, atualmente faltam na cidade. “É o momento que as pessoas podem prestigiar conteúdos interessantes, por meio de shows que trazem desde a música barroca até a vocal”.

Artistas de Brusque, Joinville, Itajaí, Porto Belo e Curitiba (PR) se apresentarão no evento, em que são esperadas 200 pessoas. “Convidamos todos para prestigiar o evento e celebrarem a vida deste maestro que foi tão importante para a cultura do município e do estado”, diz Moritz.

Programação da Semana Aldo Krieger

03/07 – Segunda-feira

20h – Abertura

Lançamento e Obliteração do Selo Comemorativo da 5ª Semana Aldo Krieger – Clube Filatélico Brusquense

Apresentação Musical: Capim Santo (Música Rural)

04/07 – Terça-feira

09h e 14h – Ação educativa (mediante agendamento)

Visita Orientada

Espetáculo de Contos “Linhas e Tramas” com Lieza Neves

20h – Apresentação Musical: Compasso Livre (Música Barroca)

05/07 – Quarta-feira

09h e 14h – Ação educativa (mediante agendamento)

Visita Orientada

Espetáculo de Contos “Linhas e Tramas” com Lieza Neves

20h – Apresentação Musical: Quarteto Sambaqui (Violão)

06/07 – Quinta-feira

20h – Apresentação Musical: Projeto Mimo (Voz)

07/07 – Sexta-feira

20h – Encerramento

Apresentação Musical: Daniel Migliavacca (Bandolim)