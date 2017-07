Semana Aldo Krieger promove diversas atrações culturais

Inicia nesta segunda-feira, 3, a 5ª Semana Aldo Krieger. O evento terá sua abertura oficial às 20h, no Instituto Aldo Krieger (IAK), com a obliteração do selo comemorativo e apresentação musical do grupo Capim Santo.

A semana em alusão à vida e a obra do maestro contará com diversas atrações musicais e culturais, dentre elas visitas orientadas ao museu e atividades em escolas.

Até sexta-feira, 7, diariamente às 20h, sobem no palco do quintal do IAK alguns artistas musicais como Compasso Livre, Quarteto Sambaqui, Projeto Mimo e Daniel Migliavacca. Além das apresentações, a programação contará com a presença do maestro Edino Krieger, que prestigiará as homenagens.

A Semana Aldo Krieger foi idealizada pelo músico brusquense Bruno Moritz (instituída pela lei nº 3.622, de julho de 2013) e busca celebrar a vida do maestro, cuja obra faz parte da formação da cultura musical brasileira. A 5ª edição da festividade conta com o apoio da Fundação Cultural de Brusque e toda a programação é gratuita.

Programação

03.07 – segunda-feira

20h – Abertura

• Lançamento e Obliteração do Selo Comemorativo da 5ª Semana Aldo Krieger – Clube Filatélico Brusquense

• Apresentação Musical: CAPIM SANTO (Música Rural)

04.07 – terça-feira

• 09h e 14h – AÇÃO EDUCATIVA (mediante agendamento)

Visita Orientada

Espetáculo de Contos “Linhas e Tramas” com LIEZA NEVES

• 20h _ Apresentação Musical: COMPASSO LIVRE (Música Barroca)

05.07 – quarta-feira

• 09h e 14h – AÇÃO EDUCATIVA (mediante agendamento)

Visita Orientada

Espetáculo de Contos “Linhas e Tramas” com LIEZA NEVES

• 20h – Apresentação Musical: QUARTETO SAMBAQUI (Violão)

06.07 – quinta-feira

• 20h – Apresentação Musical: PROJETO MIMO (Voz)

07.07 – sexta-feira

20h Encerramento

• Apresentação Musical: DANIEL MIGLIAVACCA (Bandolim)