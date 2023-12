Semana Aldo Krieger terá Música de Câmara nesta quarta-feira, em Brusque

Nesta quarta-feira, 7, acontece mais uma apresentação musical na Semana Aldo Krieger com o Quinteto Contrapunto, formado por Vera Zen Zucco, Vanessa Kaiser, Amanda Ritzmann, Isabel Sprogis e Gabriel Ribeiro. A apresentação ocorre na sede do Instituto Aldo Krieger (IAK), a partir das 20h30.

A Semana Aldo Krieger é uma festividade que marca e celebra a trajetória do compositor e maestro brusquense de mesmo nome. O evento é instituído pela Lei nº 3.622/2013, e é idealizado e produzido pelo músico Bruno Moritz, em parceria com a Fundação Cultural de Brusque.

A programação segue até sexta-feira, 8, com espetáculos culturais gratuitos no IAK, além das visitas guiadas, que podem ser agendadas pelo Whatsapp, através do número (47) 99654-8603.

Confira a programação completa:

Quarta-feira, 6 – 20h

Quinteto Contrapunto com Vera Zen Zucco, Vanessa Kaiser, Amanda Ritzmann, Isabel Sprogis e Gabriel Ribeiro

Música de Câmara

Quinta-feira, 7 – 20h

Autoral com Susi Brito, Tiago Brizolara e Didi Maçaneiro

MPB

Sexta-feira, 8 – 20h

Suite Caiçara com Duo Backer e Thales Nunes

Folclore Autoral

