A semana começou com as condições do tempo praticamente iguais ao do fim de semana em Brusque, ou seja, predomínio total do tempo seco. A diferença observada hoje foi a presença do sol, que brilhou de forma absoluta pelos céus de nossa região, diferente dos dois últimos dias, quando tivemos poucas aberturas e mais nuvens.

Sem mudanças no comportamento das temperaturas, novamente tivemos uma madrugada com certo ”friozinho”marcando presença em nosso município, mínimas oscilaram valores entre 12ºC e 13ºC, sendo que a tarde, as máximas não passaram dos 24ºC, bem agradável por sinal.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas registradas hoje em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

13,6ºC com 24,5ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

13,3ºC com 24,2ºC /Bairro Centro/Brusque

13,2ºC com 23,8ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

12,6ºC com 22,5ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

11,2ºC com 21,3ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Chuva retorna ao estado no decorrer da terça-feira

Conforme a previsão do setor de meteorologia da Epagri/Ciram, amanhã terça,08, teremos sol com aumento de nuvens em SC. No decorrer da tarde há previsão de pancadas de chuva do Oeste ao Litoral Sul de SC e na Grande Florianópolis, e à noite nas demais regiões do Estado que inclui nossa região de Brusque. As temperaturas estarão em elevação. Já na quarta,09, a madrugada ainda terá condição de chuva da Serra ao Litoral. No decorrer do dia, sol entre algumas nuvens em todas as regiões. Temperatura, mais baixa ao amanhecer e a noite, e agradável durante o dia.

(Dados apurados junto a meteorologista da Epagri/Ciram, Gilsânia Cruz)