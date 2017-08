Todo ano, em agosto, mês vocacional para a Igreja Católica que está no Brasil, a CNBB promove a Semana da Família. Neste ano, a semana tem como tema de reflexão e orações: “Família, uma luz para a vida em sociedade”. Acontece sempre na segunda semana de agosto. Portanto, neste ano, será de 13 a 19 de agosto. A nossa paróquia São Luis Gonzaga, em sintonia com a CNBB, também aderiu e, por meio da Comissão Vida e Família e Pastoral Familiar, propôs uma série de atividades, durante esta semana.

Entre elas, destaco as celebrações eucarísticas que acontecerão todos os dias da semana, sempre às 19h na Matriz. Cada dia haverá uma pregação especial, seguindo a orientação da CNBB, feita pelo presidente da celebração, com um rápido depoimento de um casal da comunidade a respeito do tema exposto.

A temática de reflexão da Semana da Família está, em sintonia com o impulso da Igreja no Brasil, para que seja percebida a importância das ações dos cristãos leigos e leigas na sociedade. O subsídio da Semana da Família da CNBB propõe sete temas:

1º Encontro: O perfil mariano da Igreja;

2º Encontro: A família;

3º Encontro: A necessária mudança de mentalidade e de estrutura;

4º Encontro: Igreja, comunhão na diversidade;

5º Encontro: O perdão na família: fonte de reconciliação e libertação;

6º Encontro: Serviço cristão no mundo;

7º Encontro: A família promotora da misericórdia na sociedade.

“Este será um momento de ‘olhar para esse dom de Deus que é a família’, como anima o bispo de Osasco (SP) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom João Bosco Barbosa de Sousa. Em sua 26ª edição, a data deve envolver vários grupos de paróquias e comunidades em ações voltadas para trabalhar o tema da família ‘dentro das nossas igrejas e, mais do que isso, dentro da sociedade em que nós vivemos’. Dom João Bosco convida toda a Igreja para envolver-se no cuidado Pastoral da Família. Neste sentido, convoca todos para fazer a maior Semana da Família, neste ano.”

Dom João Bosco ressalta que a preparação e a celebração da Semana Nacional da Família vão além do âmbito dos grupos paroquiais que se dedicam à família: “O papa Francisco pediu para que todas as comunidades se envolvessem com a família, fizessem da família o centro da ação evangelizadora. Então, o melhor jeito da gente se preparar é aproximando os nossos grupos, as nossas pastorais, os nossos sacerdotes, diáconos, todos os agentes da Igreja. Não para que fique só na igreja, mas para que possa levar o tema da família como luz para a sociedade”.

No âmbito paroquial, cada Pastoral, cada Movimento, cada grupo pode contribuir com seu testemunho de Igreja e de unidade, juntando todos os que amam a família para somar esforços a fim de protegê-la, promovê-la e defendê-la das grandes pressões e ameaças externas que sofre. Também, seria ótimo que cada família aproveitasse essa semana para rever, avaliar sua vida e observar, por um lado, o que pode e deve ser conservado e promovido e, por outro lado, o que seria oportuno eliminar ou traças metas para melhorar.

A Comissão Vida e Família e a Pastoral Familiar convidam todos os paroquianos e todas as pessoas que amam a família e desejam que ela seja de fato uma luz para a nossa sociedade, a participar da Semana da Família.