Semana da Indústria conta com atividades gratuitas

Na quinta-feira, 25, é comemorado o Dia da Indústria e também a fundação da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), em 1950. Para discutir as novidades do cenário industrial, a entidade realiza a Semana da Indústria 2017 em todas as suas 16 regionais. O evento começou ontem e segue até quinta-feira, 25.

Em Brusque, a programação organizada pelo Serviço Nacional da Indústria (Senai) com apoio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), contará com palestras, capacitação e workshop. De acordo com Julcimar Luis Machado, diretor do Senai, nos encontros serão abordados temas multidisciplinares, que envolvem todos os setores da indústria regional.

Assuntos como Eficiência Energética, Design Thinking, Recursos Humanos, Gestão e Segurança no Trabalho serão discutidos nas imersões ministradas por nomes de destaque. “São ações que desenvolvemos em comemoração à Semana da Indústria, que trazem aspectos positivos, estratégicos e que fazem diferença na competitividade e na inovação da nossa indústria regional”, explica.

Segundo o vice-presidente regional da Fiesc no Vale do Itajaí Mirim, Ingo Fischer, proporcionar conhecimento e estimular a capacitação dos profissionais da indústria é uma das principais metas da federação. “Nosso objetivo é chegar em 2024 com todos os trabalhadores tendo pelo menos o ensino fundamental e estimular a educação de toda a família, preparando os futuros profissionais e atualizando aqueles que fazem as nossas indústrias crescerem e se desenvolverem”, declara.

Os eventos são completamente gratuitos e abertos ao público. Porém, para participar, é importante confirmar presença, entrando em contato com a unidade Brusque do Senai através do telefone 47 3251-8900.

O Senai fica na avenida Primeiro de Maio, 670, no bairro Primeiro de Maio.

Programação



Terça-feira, 23, às 19h

Palestra com Paulo Roberto Bisoni, do instituto Senai de Tecnologia Eletroeletrônica de Jaraguá do Sul. Temas: Geração Fotovoltaica e Eficiência Energética;

Quarta-feira, 24, às 8h

Workshop Design Thinking Aplicado na Moda, com Kaisa Kempfer Bassoli, mestre em Design pela Universidade da Região de Joinville (Furj), especialista em Docência no Ensino Superior pela Cesumar de Maringá (PR), especialista em Gestão e Moda (Senai-PR), especialista em Direção de Criação em Moda pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP – São Paulo, SP) e especialista em Libras pelo EAD Barão de Mauá. Graduada em Design de Moda pela Universidade Estadual de Londrina (2008);

Quinta-feira, 25, às 19h

Palestra com Roberto Sander, Gerente de Marketing da empresa Têxtil Renauxview. Tema: Desenvolvimento de Coleção da Cadeia Têxtil;

Desfile das costureiras em parceria com o Sintrivest, Sindivest e Unifebe. Local: Sociedade Beneficente e Recreativa Santos Dumont.