Semana da Indústria: Fiesc de Brusque promove debates sobre tecnologia nos próximos dias

De 2 a 6 de junho, a Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) promove a Semana da Indústria, evento anual que reúne empresas, trabalhadores e a comunidade. Em Brusque, a programação inclui debates sobre temas como inovação, inteligência artificial, saúde mental e equilíbrio emocional. As atividades acontecem no Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb).

As atividades acontecem em todas as regiões de Santa Catarina. Mais detalhes estão disponíveis no site fiesc.com.br/semanadaindustria.

A edição de 2025 da Semana da Indústria reforça o compromisso da Fiesc, do Sesi, do Senai e do IEL-SC com o desenvolvimento sustentável e a competitividade da indústria catarinense.

Panorama do setor

Santa Catarina conta com 64,7 mil indústrias, que empregam 934,3 mil trabalhadores e representam 28,5% do PIB estadual.

Entre os destaques do setor estão a diversidade de produtos — como motores elétricos, tecidos, carnes, madeira, borracha e plásticos — e o protagonismo de empresas criadas e desenvolvidas por empreendedores catarinenses. Em 2024, a indústria do estado registrou crescimento de 7,6%, o melhor desempenho do país.

Confira a programação completa:

2/6, às 19h – Indústria Digital: Estratégias para o crescimento através dos canais digitais.

Palestrante: Rodrigo Gesser, instrutor do Senai.

4/6, às 14h – Inteligência Artificial: Como a IA pode transformar a indústria.

Palestrante: Henrique B. Neto, professor e pesquisador da Unisenai.

5/6, às 14h – Saúde mental e avaliação psicossocial.

Palestrante: Rubia Candido Pein, psicóloga do Sesi.

6/6, às 8h30 – Equilíbrio emocional no RH: quem segura a rede de apoio.

Palestrante: Juliana Hochsprung, instrutora do Senai.

