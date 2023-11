Após um período de relativa estiagem que já vem se estendendo por aproximadamente dez dias, esta semana se inicia com a previsão do tempo apontando o retorno das chuvas frequentes e volumosas para Santa Catarina, assim como para grande parte da região Sul do país.

Brusque e cidades vizinhas estão incluídas nesse contexto e devem, portanto, permanecer atentas a este prenúncio de condições adversas, conforme as últimas atualizações fornecidas pelos especialistas em meteorologia.

Fomos, pois, em busca de informações adicionais e precisas sobre o tema, e contamos então com a expertise de um perito no assunto.

Consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que prontamente concordou em conceder uma entrevista exclusiva para nossa coluna.

Os detalhes dessa conversa podem ser conferidos no boletim logo após a foto, juntamente com os anúncios que apoiam o trabalho desta página.

Semana começa com calor

*Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de adentrar às previsões para toda a semana, é crucial destacar as condições climáticas desta segunda-feira em Brusque e região.

O abafamento tende a persistir ao longo do dia, mantendo o tempo seco em parte do período, com as temperaturas alcançando novamente marcas que podem superar os 30ºC.

Contudo, é essencial salientar que a probabilidade de chuvas já começa a aumentar a partir do decorrer da tarde em direção à noite em todo o Vale do Itajaí.

O aquecimento previsto pode, eventualmente, potencializar a formação de núcleos de trovoadas. É fundamental observar que algumas áreas podem vivenciar eventos mais intensos.

Portanto, para aqueles que planejam sair de casa cedo e permanecer fora durante todo o dia, é aconselhável estar preparado com guarda-chuvas, considerando as mudanças iminentes no tempo.

Previsão da semana

Adentrando agora em uma projeção para os próximos dias, é imperativo ressaltar que todos os dados a seguir são fundamentados nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

Vale destacar que tais simulações estão sempre sujeitas a alterações, apresentando, por vezes, um cenário com maior incidência de chuvas, em outras mantendo-se constante, e por vezes diminuindo.

Assim, torna-se crucial mantermos um monitoramento diário. Tendo esclarecido isso, passemos às expectativas para os próximos dias.

Semana em atenção

Adentrando à previsão destinada a Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí para a semana em curso, é crucial destacar o período que se estende de terça-feira até o sábado.

Nestes dias, prevê-se a presença de chuvas, acompanhadas por possíveis trovoadas.

Importa ressaltar que não estamos afirmando que a precipitação será constante; haverá intervalos de melhoria, nos quais o sol pode, inclusive, fazer sua aparição.

Contudo, é imperativo manter um estado de atenção, especialmente devido aos eventos pluviométricos que se mostram propensos a serem intensos.

Tal situação pode resultar em acumulados elevados de precipitação em um curto espaço de tempo, desencadeando possíveis transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra e a real possibilidade de transbordamento dos rios.

Atenção redobrada

Em síntese, estes próximos quatro a cinco dias demandam atenção redobrada. Um ponto que não podemos negligenciar é que a região do Vale do Itajaí, onde se localiza Brusque, encontra-se no limite dos eventos mais severos que devem atingir principalmente o Rio Grande do Sul e as áreas de Santa Catarina adjacentes ao estado gaúcho.

Diante dessa perspectiva, é prudente manter uma atenção especial, uma vez que elevados acumulados pluviométricos também podem ocorrer na região brusquense.

Semana abafada

Quanto às temperaturas, o abafamento persistirá ao longo desta semana em todo o estado de Santa Catarina, embora não com a mesma intensidade observada no domingo, em parte devido à previsão de uma maior cobertura de nuvens.

A sensação de ar abafado permanece, o que deve ser encarado com cautela, uma vez que pode potencializar a ocorrência de núcleos severos de trovoada.

Em resumo, compartilhamos estas informações, sempre lembrando que os simuladores meteorológicos estão sujeitos a constantes mudanças a cada nova atualização. Continuaremos monitorando atentamente.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Continuando com nossa cobertura editorial, vamos agora falar sobre o monitoramento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

Os dados que estamos apresentando foram coletados pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo exibe o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local descrito no anexo, marcado em vermelho.

É importante notar que não houve registro de chuva durante esse período, como indicado nas marcações em azul.

Fotos dos leitores

Encerrando esta edição, convidamos você a apreciar as belas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Estas imagens, pois, capturam a essência do amanhecer desta segunda-feira em cada local mencionado nas legendas.

