Semana do Cinema: Cine Gracher disponibiliza ingressos a R$ 12; confira filmes em cartaz

O Cine Gracher de Brusque divulgou que está incluso na promoção da Semana do Cinema. A ação promove ingressos no valor de R$12 para qualquer filme até o dia 28 de fevereiro.

Além do ingresso no valor promocional, a franquia informou que haverá um combo especial composto de pipoca grande e dois refrigerantes de 600 ml no valor de R$ 30.

A promoção é válida para ingressos on-line e presencial para sessões 2D e 3D. A rede informou que a promoção não é cumulativa e também não é válida para poltronas vip.

Filme destaque da semana

O filme Ferrari é uma cinebiografia que conta a história de vida do poderoso empresário italiano de carros esportivos Enzo Ferrari (interpretado por Adam Driver).

O longa mostra como Ferrari e sua família revolucionaram a indústria automotiva e, de certa forma, ajudaram a criar o conceito das corridas de Fórmula 1.

Selecionado para o Festival de Veneza de 2023, dirigido por Michael Mann e estrelado por, além de Driver, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Penélope Cruz, Jack O’Connell, Patrick Dempsey e o brasileiro Gabriel Leone.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

BOB MARLEY: ONE LOVE

Dublado / 16h, 18h30 e 21h

Legendado / 21h (nos dias 25 e 28)

CINE GRACHER 2

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA

Dublado / 16h, 19h e 21h15

Legendado / 21h15 (apenas nos dias 22, 25 e 28)

CINE GRACHER 3



MASHA E O URSO

Dublado / 16h

MINHA IRMÃ E EU

Dublado / 18h e 20h30

CINE GRACHER HAVAN 1

PATOS 2D

Dublado / 15h30

FERRARI

Dublado / 17h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (apenas nos dias 22, 25 e 28)

CINE GRACHER HAVAN 2

MADAME TEIA

Dublado / 15h30 e 21h15

Legendado / 21h15 (no dia 25)

O MENINO E A GARÇA

Dublado / 18h30

CINE GRACHER HAVAN 3

O MENINO E A GARÇA

Dublado / 18h30

TODOS MENOS VOCÊ

Dublado / 19 e 21h15

