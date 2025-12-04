Semana do Emprego oferece mais de 200 vagas em Brusque; confira como participar

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, por intermédio do Sine Brusque, promove, a partir de segunda-feira, 8, até o dia 12, a semana do emprego, ação especial destinada a conectar trabalhadores às oportunidades disponíveis no mercado local. O atendimento ocorre das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, na sede do Sine.

Atualmente, o órgão reúne mais de 200 vagas abertas em áreas como indústria, comércio, serviços e construção civil, contemplando desde quem busca o primeiro emprego até profissionais em transição de carreira ou tentando retornar ao mercado.

Segundo o diretor do Sine Brusque, Rodrigo Gesser, o momento é estratégico para quem deseja se recolocar. “Estamos encerrando o ano com um volume expressivo de vagas e queremos facilitar o acesso da população a essas oportunidades. A Semana do Emprego foi pensada exatamente para ampliar esse alcance e orientar os candidatos da melhor forma possível”, afirma.

Durante toda a semana, a equipe do Sine oferecerá orientação gratuita para elaboração e atualização de currículos, além de apoio direto para consulta às vagas e encaminhamento para processos seletivos. “Muita gente perde chances por falta de um currículo adequado ou por não saber como se apresentar. Por isso, nosso foco é acolher, orientar e preparar as pessoas para que tenham mais segurança na busca por uma vaga”, destaca Gesser.

A ação também busca atender diferentes perfis profissionais. “Seja para quem está começando, para quem deseja mudar de área ou para quem está há algum tempo fora do mercado, o Sine está de portas abertas. O importante é que o candidato venha, se informe e aproveite esse momento”, reforça.

Os interessados podem procurar o Sine Brusque dentro do horário de atendimento para consultar as vagas atualizadas, esclarecer dúvidas e receber o encaminhamento necessário.

