Semana do Meio Ambiente permitirá interação entre crianças e animais do Zoobotânico de Brusque

Durante a Semana do Meio Ambiente, dos dias 4 a 8 de junho, o parque Zoobotânico permitirá a interação entre crianças e animais. Os pequenos vão ajudar na preparação dos alimentos e em uma atividade de enriquecimento para os animais no dia 8.

O evento acontecerá no período da manhã e da tarde. A entrada no parque vai ser um quilo de alimento. Para participar da atividade, é preciso dar o nome na entrada. São 30 vagas por período.

A médica veterinária do Zoo de Brusque, Milene Zapala, explicou como vai funcionar a ação.

“Nós vamos ter alguns materiais naturais, da natureza mesmo, que as crianças vão ajudar a montar esse material, e daí no determinado horário, nós vamos estar aplicando esse material que as crianças ajudaram a montar. Em um recinto de aves e mamíferos, para eles verem como cada animal interage com aquilo que a gente vai colocar”, afirma.

Zapala destacou que o objetivo é tirar os animais da rotina diária, já que eles recebem todo dia aquela comida no comedouro, todo dia está ali, oferecido sempre no mesmo horário, então, o enriquecimento muda a rotina deles. As ações serão com crianças de 7 a 10 anos.

Inscrições

Os interessados já podem se inscrever para participar do evento. Para participar basta fazer a inscrição por meio do formulário.

Confira a programação no Zoobotânico:

Manhã: preparação do enriquecimento/alimento das 8h30 às 10h 30h, às 11h aplicação no recinto

Papagaio verdadeiro – Pinha com girassol e amendoim

Sagui – quatro trouxas de alimentação com folha

Tarde: preparação do enriquecimento/alimento 13h30 às 15h30, às 16h aplicação no recinto

Maitaca – pinha com girassol e amendoim

Bugio – trouxa de alimentação com folha

Confira a programação da Semana do Meio Ambiente:

4 de junho

Local: Unifebe – Auditório do Bloco F

8h00 – Café de Boas-Vindas e Credenciamento

8h45 – Abertura Oficial. Palestra: Certificação Lixo Zero nas escolas. Palestra: EEB Aldo Câmara da Silva (São José – SC) – 1° Escola Lixo zero do Brasil

13h30 – Recepção e Credenciamento

14h00 – Compostagem Como ferramenta de Educação Ambiental. Cases de sustentabilidade na Educação. Práticas ODS: da teoria para a prática

5 de junho

Local: Unifebe- Auditório do Bloco F

18h00 – Café de Recepção e Credenciamento

18h às 22h – Exposição de produtos/serviços sustentáveis de Brusque

18h30 – Mesa Redonda – Mediadora: Profa Tamily Roedel. Energias Renováveis. Certificação Leed – projetos e construções. Case: Fábrica de tintas ecológicas. Case: casa sustentável/projetos certificados

6 de junho

Local: Câmara de Vereadores de Brusque

18h00 – Café de Recepção e Credenciamento

18h30 – Mesa Redonda – Mediador: Dr. Sebastião Lima. Política Municipal de Resíduos Sólidos. Estudo de Caso: EcoPonto Gaspar. Amve e a experiência da certificação Lixo Zero

Eventos paralelos (3 a 8 de junho)

Contação de Histórias infantis sobre o Meio Ambiente

Filmes – segunda, terça e sexta-feira (3, 4 e 7)

Exposição Itinerante – Nossas Florestas

Exposição – Criando com Elementos da Natureza

Dia D Ecoponto

Fórum da Defesa Civil – Produtos Químicos

Parque Zoobotânico de Brusque – Entrada 1 kg de alimento – com oficinas de educação ambiental.

Palestra – No Meio do Caminho tinha uma pedra: desmistificando o licenciamento ambiental

Mostra de cinema – Filme: Soylent Green (1973)

Leia também:

1. Carro de Brusque causa acidente com motocicleta em rodovia de São João Batista

2. Tire todas as dúvidas sobre a 30ª Fenajeep, que começa nesta quarta-feira em Brusque

3. Mega-Sena 2730: confira os números sorteados nesta terça-feira

4. Caminhonete e motocicleta de Brusque se envolvem em acidente na rodovia Antônio Heil, em Itajaí

5. Arraiá Solidário: confira entidades envolvidas, valores e programação completa da festa em Brusque



Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: