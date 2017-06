A sexta-feira,02, sem chuva até serviu para secar as ruas do aguaceiro que caiu sem parar em Brusque durante os últimos dias, mas ainda foi pouco para normalizar a situação pela região.

Em nosso município, o nível do rio Itajaí Mirim já não preocupa, dados do CEOPS/FURB apontava para a situação de normalidade durante o dia de hoje, marca de 2,77 metros as 16:00 horas desta tarde. Porém, este cenário de tempo seco verificado hoje, com sol predominando absoluto pelos céus de nossa cidade deverá dar lugar a mudanças já no próximo domingo, quando então teremos chuvas e trovoadas no Oeste e Meio Oeste, se estendendo a todo Estado no decorrer do dia, devido ao avanço de uma frente fria pelo RS. Risco de temporais isolados. Maiores acumulados previstos para o Oeste e Meio Oeste, segundo nos informa a meteorologista Gilsânia Cruz, profissional da Epagri/Ciram. Já para a segunda-feira,05, mais instabilidade. Céu encoberto com chuva em todas as regiões de SC, moderada a forte em alguns momentos, devido a passagem da frente fria. Maiores acumulados previstos para o Oeste, Meio Oeste, Planalto Norte, Litoral Norte e Vale do Itajaí, nos acrescenta Gilsânia.

Diante do cenário atual, com solo encharcado e rios ainda com níveis acima do normal, qualquer chuva que vier a ocorrer poderá agravar ainda mais a situação. E com essa previsão feita pelos meteorologistas nada animadora para os próximos dias, toda atenção se faz necessário, principalmente para aqueles moradores que residem em áreas próximas a barrancos, devido ao alto risco de deslizamentos ou sujeito a alagamentos. ”Olho Aberto” de domingo a quarta!

Temperaturas baixas na madrugada/amanhecer de hoje

As temperaturas tiveram um declínio ao longo desta madrugada. Os brusquenses que necessitaram sair de casa logo no amanhecer se depararam com o frio, presente em nossa região. Minhas estações registraram valores mínimos de 11,9ºc no Bairro Sata Luzia e 12,4ºC no Centro. Já no município vizinho, Guabiruba, tivemos 11,4ºC no Lageado Alto e 12,1ºC no Aymoré, valores também verificados por minhas estações.

Pelo Vale do Itajaí

Temperaturas extremas registrado em algumas cidades do Vale do Itajaí nesta sexta, sendo trabalho de pesquisas feito pelo amigo Carlos Grothoff: