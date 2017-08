Semifinais da Copa do Brasil terão clássico carioca e duelo dos maiores campeões

Dos 80 clubes que iniciaram a Copa do Brasil 2017, restam apenas quatro. Um quarteto de potências do futebol brasileiro começa, a partir da noite desta quarta-feira, 16, a lutar por um lugar ao sol, ou melhor, na grande final da competição.

Enquanto o maior campeão da copa, o Grêmio, busca o seu sexto título, a Raposa tenta o quinto, o Flamengo busca o tetracampeonato e o Botafogo luta para se sentar pela primeira vez na mesa dos campeões do torneio nacional.

Clássico carioca

Vivendo momentos totalmente diferentes, dentro e fora de campo, Botafogo e Flamengo se enfrentam no estádio Nilton Santos, o Engenhão, esta noite, a partir das 21h45. O Fla passa por reformulação, principalmente na comissão técnica, com a estreia do colombiano Reinaldo Rueda como treinador. A equipe não terá Guerrero, lesionado, além dos não inscritos Éverton Ribeiro, Diego Alves, Rhodolfo e Geuvânio.

Já o time da estrela solitária pretende manter uma rotina de boas atuações que o levou de time desacreditado para sensação do ano. Jair Ventura já encaminhou um elenco reserva para o Brasileirão no último fim de semana, visando a copa, e esta noite terá força total para encarar o rubro-negro.

Encontro azul

Na Arena do Grêmio, os dois maiores vencedores da Copa do Brasil entram em campo com objetivo de encorpar ainda mais a sala de troféus. Também a partir das 21h45, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam. No lado da Raposa, a aposta é na dupla que já se conhece de longa data, Thiago Neves e Rafael Sobis. Campeões brasileiros em 2012, eles vivem boa fase e tentam aprontar em terras gaúchas.

Enquanto isso, o tricolor busca manter as atuações impecáveis que vêm fazendo na Copa do Brasil. Depois de despachar o Atlético-PR, com direito a 4 a 0 na partida em casa pelas quartas de final, o Grêmio volta a encarar forte equipe nacional, desta vez buscando o hexacampeonato geral e bicampeonato consecutivo. O desfalque do Imortal será o de Maicon, enquanto o equatoriano Bolaños pode voltar.