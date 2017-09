Atlético-MG e Cruzeiro encaram Paraná e Londrina nas semifinais da Primeira Liga

Um fim de semana sem Campeonato Brasileiro, mas não por isso sem futebol. Aproveitando a semana separada para o calendário da Fifa e as disputas das Eliminatórias da Copa, a Primeira Liga chega com tudo em sua fase semifinal, em um embate entre equipes de Minas Gerais e Paraná.

De um lado estão Atlético-MG e Paraná, jogando em Minas, e do outro Londrina e Cruzeiro, que será no estádio do Tubarão. Os jogos são únicos e a grande final da competição será realizada no dia 8 de outubro.

Atlético-MG x Paraná

A partida que abre os confrontos das semifinais será entre Atlético-MG e Paraná neste sábado, 2. A partir das 19h, as equipes se encontram no Independência. Mas estádio grande e adversário tradicional não assustam o Paranito. Depois de derrubar o Flamengo fora de casa, o time vai com tudo para cima do Atlético tentando o título inédito da competição. O Galo, no entanto, já mostra que também tem interesse no caneco. Segundo o técnico Rogério Micale, dessa vez não será um mistão que enfrentará o Paranito, como foi contra o Internacional pelas quartas de final, mas sim a equipe principal.

Londrina x Cruzeiro

Foi com muita propriedade que o Londrina eliminou o Fluminense no Estádio do Café, vencendo por 2 a 0. Agora, na fase semifinal, o Tubarão recebe mais um grande clube do futebol brasileiro na busca pelo troféu da competição e também tentando compensar a má fase na Série B. Já a Raposa quer chegar a mais uma final na competição, assim como na Copa do Brasil, curiosamente eliminando o Grêmio nas duas ocasiões. No entanto, o time mineiro deve poupar alguns dos principais atletas, justamente porque disputa na próxima quinta-feira, 8, a final da Copa contra o Flamengo. A partida entre Londrina e Cruzeiro pela semifinal da Primeira Liga será neste domingo, 3, a partir das 19h.